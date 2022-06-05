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НБУ за останній тиждень скоротив продаж валюти з резервів

Фото: НБУ продав з резервів 820 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 30 травня по 3 червня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 826,52 млн доларів і купив 7,00 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 819,52 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні, з минулим тижнем, коли центробанк продав рекордний обсяг 1 424,11 млн доларів

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 826,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 9 392,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 7 566,39 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.

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Національний банк України