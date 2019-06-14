НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,76 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 червня встановлений на такому рівні 2976,4321 гривні за 100 євро (-5,7921 грн).

При цьому курс євро на 14 червня становить 2982,2242 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 6 копійок до 30,01 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,05 - 29,80 (29,09 - 29,80 - 13 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,80 - 30,50 - 13 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,58 - 13 червня), продажу - 30,01 (30,07 - 13 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 29,74 гривень за євро. Курс покупки становить 29,69 грн/євро.