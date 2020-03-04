У НБУ оцінили вплив коронавірусу на економіку України

У Національному банку поки не бачать значних негативних тенденцій для економіки України через розповсюдження коронавірусу по світу. Про це сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Сологуб, зараз вже видно перші сигнали того, що китайська економіка сповільнюється, що впливає на економіку торгових партнерів Китаю.

"Але Україна, швидше за все, виявиться не в першій групі впливу. У першій групі впливу ті країни, які потужно вбудовані у виробничий ланцюжок Китаю", - сказав він.

Сологуб нагадав, що близько третини експорту руди йде до Китаю, тобто Україна теж залежить від китайської промисловості.

"Але майже 50% нашого експорту - це харчова продукція в різних її компонентах. А цей сегмент страждає все ж таки менше. Там можуть бути логістичні проблеми, але не більше", - зазначив заступник голови НБУ.

За його словами, ще один важливий аспект - ціни. "Поки ми бачимо, що ефект падіння цін на наш імпорт (в першу чергу на нафту і газ) значно переважує ефект падіння цін нашого експорту (тих самих чорних металів і руди)", - сказав Сологуб.

"Тобто поки значних негативних тенденцій через коронавірус ми не бачимо", - констатував заступник голови НБУ.

Відзначимо, за даними НБУ, у лютому 2020 року світові товарні та фінансові ринки перебували під впливом невизначеності щодо ефекту від поширення коронавірусу на світову економіку.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.