У НБУ побоюються світової рецесії через коронавірус

Поширення епідемії коронавірусу по світу може призвести до рецесії світової економіки. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, світові проблеми можуть призвести до значного сповільнення економічної активності в Україні.

"Суттєве зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, можуть негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування", - сказав він.

За його словами, укладення нової програми з МВФ зменшить вразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках в часи пікових виплат за державним боргом.

"Також на сприйняття України інвесторами впливатимуть рішення українських судів щодо відповідальності та зобов’язань екс-власників неплатоспроможних банків перед державою", - додав Смолій.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.