НБУ за місяць продав з резервів 1,8 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 699,7 млн доларів і продав 2 475,9 млн доларів. Негативне сальдо 1 776,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 848,6 млн доларів і продав 5 246,1 млн доларів. Негативне сальдо 3 397,5 млн доларів.

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.