НБУ і Кабмін обговорили вплив коронавірусу на економіку України

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 2 березня, провели чергову неформальну зустріч "на каву", на якій, зокрема, обговорили вплив коронавірусу на економіку України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у фокусі уваги НБУ та уряду був стан світових фінансових та товарних ринків, вплив поширення коронавірусу на них та оцінка потенційних наслідків для української економіки.

Нагадаємо, щотижневі наради НБУ з Кабміном у формату "на каву" були започатковані минулого року для реалізації Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Вони мають на меті координацію у площині монетарної та економічної політик, обговорення важливих економічних та фінансових питань у форматі обміну думками. Зустрічі є майданчиком для інформування і обговорень і не призначені для ухвалення рішень.

Зустріч 2 березня відбулася за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та його заступника Сергія Ніколайчука, голови Національного банку Якова Смолія, першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, заступників голови НБУ Дмитра Сологуба та Олега Чурія.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.