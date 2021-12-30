НБУ буде розраховувати курси валют по-новому: що зміниться з січня 2022 року

Національний банк України з 4 січня 2022 року розраховуватиме офіційний курс гривні до іноземних валют за оновленою методологією. НБУ публікуватиме значення офіційного курсу гривні до іноземних валют, а також облікову ціну банківських металів на півгодини раніше.

Зокрема, буде запроваджено підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні братимуться лише угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від 0,1 до 5 млн доларів. Натомість НБУ відмовиться від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відрізняється від середньоарифметичного обсягу ряду угод.

Крім того, починаючи з 4 січня 2022 року на першому етапі відсікання з розрахунку вилучатимуться угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод, що передбачає чинна методологія.

Час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та облікової ціни банківських металів (як за угодами грн/долар, так і за індикаторами BFIX) буде змінено з 15.30 на 15.00 за київським часом. Зазначені індикатори оприлюднюватимуться відповідно до 15.30 (на сьогодні - до 16.00) за київським часом.