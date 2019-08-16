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НБУ на 16 серпня підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    16.08.2019 - 07:45
НБУ на 16 серпня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,32 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2532,1651 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

При цьому курс долара на 15 серпня становить 2524,9317 гривень за 100 доларів.

НБУ на 16 серпня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, міжбанківський валютний ринок 15 серпня відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 25,36 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 28,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив 15 серпня довідковий курс на рівні 25,36 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж 14 серпня (25,24 гривень за долар).

Міжбанк закрився котируваннями в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,9466 - 27,9855 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу 15 серпня виріс на 10 копійок до 25,49 гривень за долар, курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 28,51 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,23 (25,12 - 14 серпня), продажу - 25,49 (25,39 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,02 (27,98 - 14 серпня), продажу - 28,51 (28,47 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 14 серпня), продажу 3,96 (3,96 - 14 серпня) грн за 10 рублів.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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