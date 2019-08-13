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НБУ на 13 серпня підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    13.08.2019 - 07:45
НБУ на 13 серпня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).

При цьому курс долара на 12 серпня становить 2509,0813 гривень за 100 доларів.

НБУ на 13 серпня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 12 серпня курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 25,35 гривень за долар. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,06 (25,21 - 8 серпня), продажу - 25,35 (25,51 - 8 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,95 (28,16 - 8 серпня), продажу - 28,46 (28,69 - 8 серпня) грн за євро.

Зазначимо, курс долара на міжбанку у продажу 12 серпня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 28,28 гривень за євро.

Курс долара трохи зріс на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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