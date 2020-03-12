NBA призупинила сезон через коронавірус у спортсмена

Національна баскетбольна асоціація (NBA) тимчасово зупинила ігровий сезон через виявлення у гравця команди Utah Jazz Руді Гобера зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Зазначається, що перед ухваленням рішення NBA розіслала клубам рекомендації, які дозволять баскетболістам максимально зменшити ризик захворювання коронавірусом. Зокрема, спортсменам радили утриматися від контактів з вболівальниками, а під час давання автографів не брати з рук м'ячі, майки та ручки.

Також за декілька годин до зупинки ігрового сезону більшість клубів висловили готовність до проведення ігор з пустими трибунами.

Зазначається, що Гобер став першим американським спортсменом, який заразився коронавірусом COVID-19. Захворювання було підтверджено перед початком матчу Oklahoma City Thunder та Utah Jazz players. За декілька днів до цього Гобер під час інтерв'ю висміяв інформацію про небезпеку коронавірусу та жартома торкнувся кожного мікрофона та диктофону, які були перед ним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вашингтоні оголосили режим надзвичайного стану через спалах коронавірусу. У столиці США до 31 березня відклали всі несуттєві масові збори, включаючи конференції та конвенції. Також розглядають можливість дистанційного навчання. У Вашингтоні було зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.