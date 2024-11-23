Назвал "идиотами". Между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Как пишет издание, правительство Гаити вызвало посла Франции в стране, чтобы выразить протест по поводу "недружелюбных и неуместных" комментариев Макрона.

В частности, в среду французский президент прокомментировал ситуацию данной карибской страны следующим образом. Он назвал решение переходного президентского совета Гаити об отстранении премьер-министра - "совершенно глупым". Данное решение было принято в начале ноября на фоне обострения бандитских разборок.

"Честно говоря, именно гаитяне убили Гаити, допустив наркоторговлю", - заявил Макрон.

После этих слов в Бразилии французский президент похвалил бывшего премьер-министра Гаити Гарри Кониля, которого отстранили от власти из-за разногласий с советом. Макрон назвал его великим лидером.

"Они полные идиоты, им не следовало его увольнять", - сказал французский лидер.

По итогу, высказывания Макрона вызвали возмущение в Гаити (бывшей французской колонии). Однако в четверг, в Чили, президент, судя по всему, смягчил свой тон.

"Франция никогда не отвернется от кризиса... Никогда не будет двойных стандартов перед лицом трагедии, будь то на Гаити, в Венесуэле или у ворот Европы", - подчеркнул Макрон.

Издание пояснило, что руководство Гаити раздирают внутренние распри, а три члена переходного президентского совета, которому поручено восстановить безопасность и подготовить почву для выборов, обвиняются в коррупции. Они остаются на своих постах.

Также The Guardian добавило, что Франция обязалась выделить 4 млн евро в фонд ООН для финансирования испытывающей острую нехватку ресурсов миссии по обеспечению безопасности, призванной помочь восстановить безопасность на Гаити, а также профинансировать курсы французского и креольского языков для своих военнослужащих.

Кроме того, в МИД Гаити сообщили, что на встрече посол Франции Антуан Мишон пообещал, что Франция останется на стороне Гаити, чтобы помочь восстановить безопасность и провести выборы