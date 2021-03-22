Названо три регіони з найбільшою динамікою захворюваності на COVID

На сьогодні у Києві, Вінницькій та Івано-Франківській області найбільша динаміка зростання захворюваності на коронавірус в Україні . Там найвищий приріст нових хворих.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.

"З 63 000 тисяч ліжок з підведеним киснем заповнено 39 000. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 652 з 4 909", - зазначив він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, активних хворих в Україні на сьогодні понад 263 000.

Нагадаємо, раніше провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що на сьогодні домінують важкі і дуже важкі форми захворювання на COVID-19 у госпіталізованих українців.

Зазначимо, у Національній академії наук вважають, що причинами зростання захворюваності на COVID стали сезонний фактор, поширення в країні британського штаму коронавірусу, а також нехтування карантинними правилами. Британський штам переноситься більш важко. Крім того, у нього з'явилися нові симптоми. Цей штам вражає нирки, печінку, центральну нервову систему.