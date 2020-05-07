Названі три області з найбільшим числом нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за минулу добу найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили в Одеській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, в Одеській та Чернівецькій зафіксовано 63 нових випадки. У Дніпропетровській за останню добу виявили 56 нових інфекцій. При цьому за добу по всій Україні заразилися 507 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців, а загальне число смертей збільшилося до 340.

Крім цього, у Львівській області другий день фіксують збільшення числа заражених коронавірусом. За добу коронавірус виявили у ще 42 осіб.

Також повідомлялося, у Рівненській області за останню добу зросла кількість інфікованих коронавірусом і склала понад 800 осіб. Таким чином вже зареєстрували 832 випадки інфікування. Також зафіксовано 19 летальних випадків.

Відзначимо, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. У цілому в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.