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Названі регіони з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих на коронавірус

Автор: Даша Харченко

Робоча група в Національній академії наук зробила прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні. Для розрахунку використовували математичне моделювання розвитку захворювання.

Про це йдеться на сайті НАН.

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ.

Нагадаємо, згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 і 8300 протягом тижня 11–17 березня та 9900 протягом тижня 18–24 березня.

Раніше повідомлялось, що згідно з висновком експертної групи, смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Також на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулася з третьою хвилею коронавірусу. Глава уряду не виключив введення нового локдауну.

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