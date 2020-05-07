Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Опублікована карта Києва з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусною інфекцією по районах. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, найбільше інфікованих коронавірусом було зафіксовано у Печерському районі - 361, у Дарницькому районі - 285 та у Солом'янському районі - 159. А найменше випадків було зареєстровано у Подільському та Святошинському районах - 79 та 99 відповідно.

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

Печерський +2

Шевченкiвський +2

Солом’янський +1

Дніпровський +0

Святошинський +2

Деснянський +6

Подільський +0

Голосіївський +3

Оболонський +1

Дарницький +7

Нагадаємо, за минулу добу у Києві було зафіксовано 24 випадки заражень коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла до 1675 осіб.

Раніше міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла ряд рішень щодо пом'якшення карантину в Києві. Були відкриті 10 ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на винос їжу швидкого приготування в МАФах.