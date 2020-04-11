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Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 10:48
Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість хворих в Печерському та Дарницькому районах столиці

Опублікована карта Києва з числом інфікованих коронавірусом по районах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Так, станом на ранок 11 квітня, найбільше інфікованих коронавірусом в Печерському і Дарницькому районах столиці - 84 і 56 відповідно.

Найменше інфікованих у Святошинському та Деснянському районах - 17 і 22 відповідно.

Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19Карта поширення коронавірусу в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Голосіївський +9;
  • Дарницький +10;
  • Деснянський 2;
  • Дніпровський +5;
  • Оболонський 1;
  • Печерський +6;
  • Подільський +3;
  • Святошинський 2;
  • Солом'янський +3;
  • Шевченківський +7.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Києві інфікувалися 48 громадян. Загальна кількість хворих COVID-19 у Києві збільшилася до 396 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з учорашнього дня число інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 осіб. Станом на ранок 11 квітня лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 людини.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 6%, - Ляшко Число заражених коронавірусом у Києві зросло до майже 400
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