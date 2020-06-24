Названо продукти, які відновлюють і живлять шкіру обличчя

Підтримання краси шкіри обличчя в літній сезон – особливо складна задача, через те, що високі температури сушать шкіру і сприяють розмноженню бактерій, що призводить до утворення висипання, лущення, підвищеного утворення шкірного сала та інших неприємностей. Лікарі-дерматологи визначили, які продукти найкраще вживати для природного підтримки здоров'я шкіри обличчя.

Фахівці склали топ-6 головних продуктів, які мають цінні масла, мінерали, вітаміни та інші елементи, що сприяють вирівнювання тону шкіри, зволоженню і загальному відновленню.

Оливки та оливкова олія

Оливки та оливкова олія є основою середземноморської дієти. Вони містять омега-3 жирні кислоти, які покращують стан волосся, шкіри та нігтів. Оливки й оливкова олія зменшують запалення і почервоніння шкіри, підсилюють кровообіг і зволожують. Оливки містять олеуропеїн і олеокантал – потужні антиоксиданти. Люди, які регулярно вживають в їжу оливкову олію рідше страждають серцево-судинними захворюваннями.

Кавун

Вітамін С в поєднанні з іншими корисними елементами, що містяться у великій ягоді, сприяють загоєнню ран і утворення колагену. Також кавун сприяє поліпшенню кровообігу в шкірі. За рахунок високого рівня рідини він сприяє виведенню токсинів, чим покращує загальний стан організму.

Гранат

Насіння граната містять єлагову кислоту і пуникалагін, які зберігають колаген та захищають від пошкодження вільними радикалами. Також в гранатах є вітамін С і цинк, що сприяють загоєнню ран.

Красива шкіра обличчя (фото: freepik.com)

Шпинат

Шпинат містить бета-каротин і лютеїн, які покращують еластичність шкіри. Магній знижує рівень стресу, а хлорофіл очищає організм.

Чорниця і малина

Ці ягоди – багате джерело антиоксидантів. Вони зміцнюють імунітет, захищають від запальних захворювань шкіри, почервоніння й сухості.

Суниця

Ця ягода містить вітамін С, а також, залізо, що зміцнює імунітет людини та захищає шкіру від шкідливих зовнішніх факторів.

Процедури по догляду за шкірою обличчя (фото: freepik.com)

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