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Названо області України з найвищим та найнижчим рівнем вакцинації освітян

Автор: Дмитро Левицький

Лише у двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Лідерами за темпами вакцинації вчителів є Житомирська та Київська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це, як зазначив міністр, з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.

"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - зазначив Шкарлет.

Шкарлет нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше, ніж 80% персоналу.

Нагадаємо, у Міносвіти назвали правила роботи шкіл з 1 вересня.

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КарантинВакцинаціяМіносвітиСергій Шкарлет