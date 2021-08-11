RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо області України, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав області, які є аутсайдерами за темпами вакцинації від коронавірусу. За його даними, відстають з вакцинацією населення три західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Радуцького у Facebook.

Повний курс вакцинації від коронавірусу станом на сьогодні прийшли вже понад 2,5 млн українців.

"МОЗ значно підвищив темпи вакцинації - щоденно щеплення роблять майже 170 тисячам громадян. За відсотком повністю вакцинованих мешканців попереду Київська, Полтавська, Вінницька області. Аутсайдери - Чернівецька, Волинська, Закарпатська", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 167 тисяч людей.

Як заявили в МОЗ, в Україні темпи вакцинації від коронавірусу вищі за світові.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірусМихайло Радуцький