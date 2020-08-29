Названі області-лідери за кількістю активних випадків COVID-19

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я оприлюднили тижневу статистику щодо COVID-19. За підсумками в Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє прес-служба ЦГЗ.

Так, з 22 по 28 серпня зафіксовано:

13 854 нових випадків;

4 005 осіб, що одужали;

244 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19.

"За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 9605 випадків. Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Проведено 115 724 ПЛР-досліджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України подовжив карантин в країні до листопада.