Названі області-лідери за кількістю активних випадків COVID-19

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я оприлюднили тижневу статистику щодо COVID-19. За підсумками в Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє прес-служба ЦГЗ.
Так, з 22 по 28 серпня зафіксовано:
"За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 9605 випадків. Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Проведено 115 724 ПЛР-досліджень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України подовжив карантин в країні до листопада.