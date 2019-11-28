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Названі нові штрафи за знущання над тваринами

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 13:51
Названі нові штрафи за знущання над тваринами
Іллюстративне фото (unsplash.com)

Знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 8 років позбавлення волі

Міністерство внутрішніх справ (МВС) розповіло про нові штрафи за знущання над тваринами в Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У МВС зазначили, що побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза. У разі колективних знущань або повторного випадку знущання - штраф 8500 гривень або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

Міністерство попереджає, що за задоволення статевої пристрасті з твариною - штраф від 3400 до 8500 гривень. Тварину конфіскують.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини - обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).

У МВС також розповіли, що робити у разі виявлення жорстокого поводження з тваринами. Спочатку зафіксувати жорстоке поводження з тваринами (фото-, відеозйомка); знайти свідків; дізнатися контактні дані власника тварини; звернутися із заявою в поліцію.

"В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків; Інформацію збирають дільничні, а розслідування ведуть слідчі; Потім справу передають до суду, який приймає рішення щодо притягнення до відповідальності особи, яка образила тварину", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, у червні 2019 року суд Києва арештував Святогора, якого підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що в серпні в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Зловмисника арештував Київський райсуд Одеси.

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