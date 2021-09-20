Названо кращі автомобілі осіннього фестивалю OldCarLand в Києві

Opel P4

Найстарішим автомобілем фестивалю став компактний німецький седан Opel P4. Автомобіль був привезений в Ірпінь з Німеччини в 1945 році й експлуатувався в Київській області до 1959 року.

Дивно, але з 1954-го по 2021 рік цей Опель не виїжджав з гаража в приватному секторі Ірпеня. Останній раз своїм ходом авто виїжджало на дороги в 1959 році. Про це також свідчать і жовті номери, які належало міняти на номери нового стандарту при регулярній експлуатації та проходженні обов'язкового техогляду.

Попри такий поважний вік і стоянку довгою в життя машина знаходиться на ходу. Під капотом - оригінальний двигун з усім навісним обладнанням. Останнє, до речі, виробництва таких іменитих компаній, як Bosch.

Такий дводверний седан в Німеччині в 1935 році можна було придбати за 1650 марок. Всього за три роки було випущено майже 66 000 невеликих Opel P4.

ЗАЗ-968А

Приз за кращу реставрацію радянського авто отримав ЗАЗ-968А. здавалося б, звичайний "Запорожець" з 70-х років, але зустрічаються такі машини все рідше.

Ентузіаст з Маріуполя придбав збережений автомобіль з невеликим пробігом в пару десятків тисяч кілометрів. Через погані умови зберігання, днище машини майже повністю згнило. Для відновлення реставратор придбав донора, по зварним заводським точкам висвердлив оригінальну підлогу і приварив за заводською технологією на свою машину.

Також великих зусиль вартувало знайти оригінальні елементи салону й особливо оббивку багажника, від якої в умовах суворої експлуатації, як правило, швидко позбавлялися.

Mercedes-Benz W15 1936 року

Номінація "Краща реставрація іноземного авто" дісталася класичному "Мерседесу". Компактний седан Mercedes-Benz W15 став відповіддю компанії світовій економічній кризі 1929-1933 років. Шасі автомобіля важило 750 кг, а скромний дводверний кузов додавав до ваги машини ще 350 кг.

Перед вами перший серійний Mercedes-Benz з незалежною підвіскою всіх коліс. Передня підвіска виконана на двох поперечних чвертьеліптичних ресорах. Автомобіль оснащений шестициліндровим двигуном об'ємом 1,7 літра потужністю 32 к.с.

Ціна "голого" шасі стартувала з позначки в 3800 марок, при цьому кузов дводверний седан підвищував ціну авто всього лише на 400 марок. Представлений на виставці екземпляр пройшов комплексну реставрацію в одній з європейських майстерень із застосуванням оригінальних оздоблювальних матеріалів і навіть витратних матеріалів.

Mercedes-Benz 300

Гран-прі фестивалю отримав Mercedes-Benz W186. Це перша самостійна післявоєнна модель компанії. Автомобіль випускався з 1951 по 1957 рік. Офіційний дебют машини відбувся на Франкфуртському автосалоні у квітні 1951 року.

І седан, і кабріолет оснащувалися новим 3,0-літровим бензиновим мотором на 115 сил. Всього до вересня 1955 року був проведений 591 кабріолет.

Машину отримала прізвисько "Аденауер" на честь Конрада Аденауера, першого канцлера Федеративної Республіки Німеччини в 1949-1963 роках використовував тільки машини цієї моделі.

Mercedes-Benz 300 ділив з легендарним Mercedes-Benz 300 SL "Крило чайки" двигун, підвіску та інші комплектуючі. Автомобіль, представлений на фестивалі, було відреставровано в Дніпрі. На реставрацію було витрачено близько двох років і численні години пошуку оригінальних комплектуючих в Європі та Північній Америці.

Dodge Dart

Приз глядацьких симпатій по праву виявився у місткому салоні яскраво-червоного Dodge Dart. Машина першого покоління пропонувалася в трьох комплектаціях: базова Seneca, Середня Pioneer і топова Phoenix. На OldCarLand експонувався Dart 1960 року випуску у виконанні Pioneer.

Автомобіль оснащений 6-циліндровим бензиновим мотором об'ємом 3,7 літра. Тільки за 1960 рік на канадському заводі компанії було вироблено понад 150 тисяч таких седанів.

Представлений на фестивалі екземпляр понад 10 років знаходиться в Україні. Останні п'ять років його власник займався відновленням автівки, намагаючись по максимуму використовувати нові оригінальні комплектуючі, які він шукав в США.