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Названо фігурантів санкційного списку за отруєння Навального

Автор: РБК-Україна

Санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального будуть введені проти керівництва Федеральної служби безпеки (ФСБ) та адміністрації президента. Саме їх вважають причетними до отруєння.

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Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Повідомляється, що під санкції потраплять директор ФСБ Олександр Бортніков та перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Крім того, до списку увійдуть начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, повпред президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко та Павло Попов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під санкції потрапить російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології. У Європейському союзі вважають, що саме там розробляють бойову отруту "Новічок".

Посли країн ЄС вже погодили санкції за отруєння Навального, очікується, що офіційне рішення буде опубліковано завтра. Поки підтверджено лише те, що під обмеження потраплять фізичні та юридичні особи. Санкції будуть полягати у забороні на в'їзд до країн ЄС, а також у заморожуванні активів.

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціяНавальныйСанкції