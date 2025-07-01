Названы самые распространенные кожные болезни кошек и собак летом: эти симптомы нельзя игнорировать!

Почему летом животные чаще болеют дерматитами и аллергиями

"Аллергии могут возникать сезонно у собак на цветение деревьев и травы", - объясняет врач.

Чаще всего животные реагируют на ольху, орешник, а также на травы, с которыми контактируют во время прогулок.

"Часто у собак краснеет живот и лапки после контакта с травой", - говорит Сидорова.

Также опасны укусы насекомых - они могут вызвать местную аллергическую реакцию, в частности эозинофильный фурункулез спинки носа, что случается преимущественно у собак.

Еще одна серьезная проблема - блошиный аллергический дерматит. Это реакция организма животного на слюну блохи, которая может вызвать сильный зуд и воспаление. Такое состояние часто обостряется летом из-за активности паразитов.

"Блошиный аллергический дерматит тоже может быть чаще в теплое время года, это реакция на слюну блохи, которая может наделать много вреда", - отмечает ветеринар.

Кроме аллергий, летом могут обостряться и аутоиммунные заболевания, в частности листовидная пузырчатка. Эта редкая, но опасная болезнь может прогрессировать под воздействием активного ультрафиолета.

Как помочь животному при кожных проблемах

При первых признаках - зуде, сыпи, расчесах или покраснении - не стоит медлить. Своевременное вмешательство поможет избежать осложнений.

"Помочь могут препараты системные и местные: кремы, лосьоны, шампуни. Это могут быть гормональные средства или антисептики - все зависит от конкретной проблемы", - советует Сидорова.

Что могут сделать владельцы

Избегать прогулок в высокой траве во время активного цветения

После прогулки мыть лапы или протирать живот и лапки влажной салфеткой

Обрабатывать животное противопаразитарными средствами от блох и клещей

Не заниматься самолечением, так как только ветеринар может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Летние болезни кожи у собак и кошек - не редкость, но их можно контролировать. Главное - внимательность к изменениям в поведении животного, регулярная гигиена и своевременная ветеринарная помощь.