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Названы самые распространенные кожные болезни кошек и собак летом: эти симптомы нельзя игнорировать!

Вторник 01 июля 2025 13:02
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Названы самые распространенные кожные болезни кошек и собак летом: эти симптомы нельзя игнорировать! Какие симптомы распространенных кожных болезней у кошек и собак летом (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

В теплое время года кожа домашних любимцев становится особенно уязвимой: зуд, покраснение, проплешины или сыпь могут свидетельствовать о сезонных болезнях, которые активизируются именно летом. Ветеринары фиксируют увеличение обращений с такими симптомами у собак и кошек, и в большинстве случаев это - не просто реакция на жару.

Что именно провоцирует проблемы с кожей летом и как уберечь любимца, рассказывает ветеринар-дерматолог Галина Сидорова специально для РБК-Украина.

Почему летом животные чаще болеют дерматитами и аллергиями

"Аллергии могут возникать сезонно у собак на цветение деревьев и травы", - объясняет врач.

Чаще всего животные реагируют на ольху, орешник, а также на травы, с которыми контактируют во время прогулок.

"Часто у собак краснеет живот и лапки после контакта с травой", - говорит Сидорова.

Также опасны укусы насекомых - они могут вызвать местную аллергическую реакцию, в частности эозинофильный фурункулез спинки носа, что случается преимущественно у собак.

Еще одна серьезная проблема - блошиный аллергический дерматит. Это реакция организма животного на слюну блохи, которая может вызвать сильный зуд и воспаление. Такое состояние часто обостряется летом из-за активности паразитов.

"Блошиный аллергический дерматит тоже может быть чаще в теплое время года, это реакция на слюну блохи, которая может наделать много вреда", - отмечает ветеринар.

Кроме аллергий, летом могут обостряться и аутоиммунные заболевания, в частности листовидная пузырчатка. Эта редкая, но опасная болезнь может прогрессировать под воздействием активного ультрафиолета.

Как помочь животному при кожных проблемах

При первых признаках - зуде, сыпи, расчесах или покраснении - не стоит медлить. Своевременное вмешательство поможет избежать осложнений.

"Помочь могут препараты системные и местные: кремы, лосьоны, шампуни. Это могут быть гормональные средства или антисептики - все зависит от конкретной проблемы", - советует Сидорова.

Что могут сделать владельцы

  • Избегать прогулок в высокой траве во время активного цветения
  • После прогулки мыть лапы или протирать живот и лапки влажной салфеткой
  • Обрабатывать животное противопаразитарными средствами от блох и клещей
  • Не заниматься самолечением, так как только ветеринар может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Летние болезни кожи у собак и кошек - не редкость, но их можно контролировать. Главное - внимательность к изменениям в поведении животного, регулярная гигиена и своевременная ветеринарная помощь.

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