Названы самые распространенные кожные болезни кошек и собак летом: эти симптомы нельзя игнорировать!
В теплое время года кожа домашних любимцев становится особенно уязвимой: зуд, покраснение, проплешины или сыпь могут свидетельствовать о сезонных болезнях, которые активизируются именно летом. Ветеринары фиксируют увеличение обращений с такими симптомами у собак и кошек, и в большинстве случаев это - не просто реакция на жару.
Что именно провоцирует проблемы с кожей летом и как уберечь любимца, рассказывает ветеринар-дерматолог Галина Сидорова специально для РБК-Украина.
Почему летом животные чаще болеют дерматитами и аллергиями
"Аллергии могут возникать сезонно у собак на цветение деревьев и травы", - объясняет врач.
Чаще всего животные реагируют на ольху, орешник, а также на травы, с которыми контактируют во время прогулок.
"Часто у собак краснеет живот и лапки после контакта с травой", - говорит Сидорова.
Также опасны укусы насекомых - они могут вызвать местную аллергическую реакцию, в частности эозинофильный фурункулез спинки носа, что случается преимущественно у собак.
Еще одна серьезная проблема - блошиный аллергический дерматит. Это реакция организма животного на слюну блохи, которая может вызвать сильный зуд и воспаление. Такое состояние часто обостряется летом из-за активности паразитов.
"Блошиный аллергический дерматит тоже может быть чаще в теплое время года, это реакция на слюну блохи, которая может наделать много вреда", - отмечает ветеринар.
Кроме аллергий, летом могут обостряться и аутоиммунные заболевания, в частности листовидная пузырчатка. Эта редкая, но опасная болезнь может прогрессировать под воздействием активного ультрафиолета.
Как помочь животному при кожных проблемах
При первых признаках - зуде, сыпи, расчесах или покраснении - не стоит медлить. Своевременное вмешательство поможет избежать осложнений.
"Помочь могут препараты системные и местные: кремы, лосьоны, шампуни. Это могут быть гормональные средства или антисептики - все зависит от конкретной проблемы", - советует Сидорова.
Что могут сделать владельцы
- Избегать прогулок в высокой траве во время активного цветения
- После прогулки мыть лапы или протирать живот и лапки влажной салфеткой
- Обрабатывать животное противопаразитарными средствами от блох и клещей
- Не заниматься самолечением, так как только ветеринар может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.
Летние болезни кожи у собак и кошек - не редкость, но их можно контролировать. Главное - внимательность к изменениям в поведении животного, регулярная гигиена и своевременная ветеринарная помощь.
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