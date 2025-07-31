Назван наименее токсичный алкоголь: это не вино!

Употребление алкоголя всегда вызывает дискуссии относительно его влияния на здоровье. Однако, если вы решили выпить, какой напиток будет наименее вредным для организма?

В интервью РБК-Украина гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Галина Анохина дала однозначный ответ, объяснив, почему один вид алкоголя лучше других, и назвав оптимальную дозу.

Какой алкогольный напиток наименее токсичен и почему?

По словам гастроэнтеролога, наименее токсичным алкогольным напитком является виски. Секрет его "преимущества" кроется в процессе производства. Для виски используют спирт-дистиллят, тогда как для большинства других алкогольных напитков - ректификат.

Ректифицированный спирт является более очищенным, но именно дистилляция позволяет сохранить определенные примеси, которые, по некоторым теориям, могут быть менее агрессивными для организма, чем последствия употребления ректификата в больших количествах.

При этом эксперт отмечает: даже наименее токсичный алкоголь остается алкоголем. Поэтому, если человек все же решил выпить, оптимальным выбором будет 20-30 граммов виски. Это доза, которая вызывает меньшую токсическую нагрузку на печень и позволяет насладиться напитком без значительного негативного влияния на организм.

Что говорят научные исследования о влиянии виски?

Исследования указывают, что умеренное употребление виски способствует повышению уровня "полезного" холестерина и снижению уровня фибриногена, который связан с воспалениями. Также в процессе выдержки виски образуется антиоксидант - эллаговая кислота (ellagic acid), - который обладает противоопухолевыми свойствами

Однако даже умеренное потребление алкоголя вызывает риск: его этанол метаболизируется в ацетальдегид, мощный канцероген, повышающий риск развития рака любой части тела - от ротовой полости до печени и молочных желез.

Всемирная организация здравоохранения заявляет: "нет безопасного порога" для употребления алкоголя, и даже низкая доза считается фактором риска.

Кроме рака, алкоголь повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений памяти, депрессии, дисбаланса мозговых нейротрансмиттеров и уменьшает эффективность иммунной системы. Уже с первой дозы изменяется сон, снижается защита организма, запускаются процессы окислительного стресса.

Важно! По факту, виски может быть признано менее токсичным по сравнению с другими крепкими напитками благодаря его чистой форме и низкому содержанию примесей. Но даже он содержит этанол, который метаболизируется в канцероген ацетальдегид. Медики утверждают: самая здоровая опция - отказ от алкоголя или крайне ограниченное, сознательное потребление.