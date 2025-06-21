Лучшее блюдо на ужин, которое полезно для кишечника

Что полезно для кишечника

Выбирайте растительный белок

Фасоль и бобовые культуры являются отличными источниками белка, а также они богаты клетчаткой, необходимым питательным веществом, которого нет в курице, говядине и рыбе.

Кроме того, большинство видов фасоли и чечевицы содержат комбинацию как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, которая по-разному способствует регулярности. Всего полстакана вареной черной фасоли содержит 8 г клетчатки, что составляет более четверти суточной потребности в клетчатке.

Бобовые также содержат множество других полезных питательных веществ, которые поддерживают здоровый кишечный микробиом.

Употребляйте цельнозерновые продукты

Исследования показали, что люди, которые едят цельнозерновые продукты, реже меньше страдают запорами. Их симптомы улучшились, когда они употребляли цельнозерновые продукты или коричневый рис в течение четырех недель, по сравнению с диетой с белым рисом.

Включите овощи без крахмала

Овощи без крахмала не только являются хорошим источником клетчатки, но и богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы, что могут способствовать воспалению.

Воспаление увеличивает риск многих хронических заболеваний, а также может привести к запорам. Кроме того, овощи без крахмала содержат витамины и минералы для поддержания общего здоровья.

Лучший ужин для кишечника

Если вы ищете вкусный ужин, который еще и будет очень полезным для кишечника, то стоит приготовить питу из печеного нута и цветной капусты с соусом из вяленых помидоров.

Ингредиенты (на 2 порции):

пита - 2 шт.

нут вареный или консервированный - 250 г

цветная капуста - 300 г

оливковое масло - 2 ст. л.

соль, перец, паприка и сушеный чеснок - по вкусу

Для соуса понадобятся:

вяленые помидоры в масле - 6-8 шт.

греческий йогурт - 150 г

чеснок - 1 зубчик

лимонный сок - 1 ч. л.

соль, перец - по вкусу

Сначала разогрейте духовку до 200°C и промойте и обсушите нут. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия. Смешайте их с оливковым маслом, специями, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте 20-25 минут до золотистости и хрустящей корочки.

В блендере смешайте вяленые помидоры, йогурт, чеснок, лимонный сок, соль и перец до однородной массы.

Питу можно немного поджарить на сухой сковороде или в духовке. Смажьте внутреннюю часть соусом, добавьте листья салата, запеченные нут и цветную капусту. Полейте еще немного соусом сверху.

Пита с нутом и цветной капустой (фото: eatingwell.com)

Чем полезно блюдо

Богатое клетчаткой

Достичь нормы в потреблении клетчатки в день будет легко, если приготовить это блюдо на ужин, поскольку оно содержит целых 13 г клетчатки.

Нут, цветная капуста и цельнозерновые питы добавляют количества клетчатки этому блюду.

Обогащенный пре- и пробиотиками

Пребиотики обеспечивают "топливом" полезные бактерии, которые живут в кишечнике. Одним из замечательных источников пребиотиков является нут, который служит основным источником белка.

Йогурт и вяленые помидоры сочетаются в ароматный соус, который также богат пробиотиками благодаря йогурту. Продукты, богатые пробиотиками, помогают поддерживать здоровый баланс полезных и вредных бактерий в кишечнике.