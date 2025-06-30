Назван худший напиток на завтрак, который вредит кишечнику: и это не кофе

Как апельсиновый сок может навредить

Врач Стивен Хегарти говорит, что апельсиновый сок может навредить желудку.

Несмотря на то, что апельсиновый сок считается здоровым началом дня, он содержит много сахара, часто больше, чем некоторые газированные напитки. Это чрезмерное потребление сахара может нанести вред кишечнику, делая его раздраженным.

К тому же такой напиток может способствовать скачкам уровня сахара в крови и дисбалансу кишечника при употреблении в больших количествах.

"Сначала это может дать вам заряд энергии, но часто приводит к спаду энергии позже, что влияет на ваше общее настроение и самочувствие", - добавил эксперт.

Высокое содержание сахара в апельсиновом соке не только нарушает баланс кишечника, но и может нарушить его деликатный микробиом. Бактерии в кишечнике помогают переваривать пищу и усваивать питательные вещества, но их нарушение может привести к вздутию живота, дискомфорту и даже повлиять на иммунную систему.

Что лучше пить утром

Вместо этого Стивен предлагает заменить сладкий сок на что-то легче для кишечника, например, простой стакан теплой воды с лимоном, что помогает увлажнить организм и ускорить пищеварение.

К тому же чай имеет мягкий тонизирующий эффект и не раздражает желудок. Тогда как кофе лучше всего пить через 30-60 мин после завтрака. На голодный желудок может вызвать изжогу или проблемы с желудком.

Также утром выбирайте цельные продукты, такие как каша, яйца или растительные белки, такие как чечевица или фасоль. Эти варианты не только полезны для кишечника, но и помогают дольше чувствовать сытость, уменьшая соблазн съесть сладкие закуски перед обедом.