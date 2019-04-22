Названа кількість "мертвих душ", яких виключили з реєстру виборців

З початку року в державному реєстрі виборців знищили майже 200 тис. записів про померлих. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник держреєстру Олександр Стельмах.

За словами Стельмаха, ці особи не включаються в списки виборців.

Так, з початку 2019 року в реєстрі було знищено 194 тис. 87 записів, термін зберігання яких закінчився. Зокрема, понад 38 тис. таких записів були знищені з початку квітня після першого туру виборів.

"Законом про "Державний реєстр виборців" передбачено, що записи про померлих зберігаються п'ять років. Після п'яти років знищуються. Це не "мертві душі", адже цих записів немає і не було у списках виборців", - розповів Стельмах.

Крім того, з початку 2019 за рішенням ЦВК, з реєстру вилучено понад 6 тис. кратних включень (повтори записів про одних і тих же осіб - ред.), з яких понад 3 тис. прізвищ знищено в реєстрі з початку квітня.

Стельмах також розповів, що перед першим туром виборів в попередні списки могли помилково потрапити близько 300 прізвища осіб, які насправді померли.

"З початку формування попередніх списків виборців перед першим туром і досі, таких записів, які були надруковані у списку виборців, але насправді ці люди померли, тільки 300 записів. Саме те, що називають "мертвими душами" у списку виборців. Їх вилучили в зв'язку з тим, що у відділи ведення були додані документи, такі як свідоцтво про смерть", - додав Стельмах.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ напередодні виборів 2019 року початок моніторинг реєстру виборців для виявлення так званих "мертвих душ".