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Названо количество убитых россиянами в Киевской области, часть не идентифицирована

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Киевская область, Пятница 03 февраля 2023 19:54
Названо количество убитых россиянами в Киевской области, часть не идентифицирована Фото: глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Более тысячи гражданских убили оккупанты в Киевской области. Часть из них еще не удалось идентифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"В Киевской области уже обнаружили 1369 тел убитых оккупантами мирных жителей, 197 тел граждан остаются неидентифицированными. 300 человек сейчас считаются без вести пропавшими", - заявил Небытов.

По его словам, правоохранители Киевской области открыли более 10 тысяч уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области. Большинство производств уже переданы на рассмотрение следователям Службы безопасности Украины.

"Однако Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, досмотром и назначением соответствующих экспертиз. Также стоит отметить, что правоохранителями вручено более 50 подозрений военным РФ за совершение зверств на территории области", - добавил полицейский.

Напомним, сегодня, 3 февраля, под Киевом трактор взорвался на вражеской противотанковой мини.

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