Названо ім'я вбитого чоловіка в центрі Києва

Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого. Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко у Facebook.

"У Києві на вул. Саксаганського недалеко від цирку застрелений, за попередньою інформацією (вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник", - повідомив він.

Відомо, що Сотнику було 43 роки. Він кандидат медичних наук, пластичний і естетичний хірург, хірург кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Києві 2 лютого на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік.

У Києві правоохоронці розшукують невідомого, який застрелив чоловіка в центрі міста. В чергову частину близько 18:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. Слідчі почали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.