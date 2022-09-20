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Названо имя убитого в Изюме бойца с сине-желтым браслетом, фото которого облетело соцсети

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Украина, Вторник 20 сентября 2022 13:54
Названо имя убитого в Изюме бойца с сине-желтым браслетом, фото которого облетело соцсети Фото: семья замученного оккупантами Сергея Совы (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме является фрагментом тела украинского военного из Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Областной информационный штаб Днепропетровской области.

Он - 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. У бойца осталось двое детей.

"Эта фотография из процедуры эксгумации облетела весь мир - поразительный снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета", - говорится в сообщении.

Названо имя убитого в Изюме бойца с сине-желтым браслетом, фото которого облетело соцсети

По данным Штаба, жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле.

Зверства россиян в Изюме Харьковской области

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

После деоккупации города в лесу обнаружили более 400 могил. Там также нашли пыточную оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

Советник министра обороны Алексей Копытько отметил, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

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