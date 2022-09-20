Названо имя убитого в Изюме бойца с сине-желтым браслетом, фото которого облетело соцсети
Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме является фрагментом тела украинского военного из Никополя Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Областной информационный штаб Днепропетровской области.
Он - 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. У бойца осталось двое детей.
"Эта фотография из процедуры эксгумации облетела весь мир - поразительный снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета", - говорится в сообщении.
По данным Штаба, жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле.
Зверства россиян в Изюме Харьковской области
Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.
После деоккупации города в лесу обнаружили более 400 могил. Там также нашли пыточную оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.
Советник министра обороны Алексей Копытько отметил, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.