Названо идеальное время суток, чтобы тренировки способствовали похудению

Тренировки очень важны для потери веса, как и питание. Когда именно заниматься спортом может быть ключевым фактором для получения еще большей пользы.

В какое время суток идеально заниматься физическими упражнениями, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Когда надо тренироваться для похудения

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), существует определенное время суток, когда физические упражнения являются наиболее целесообразными. Специалисты отмечают, что идеальным временем будет утро, а точнее - раннее утро. В это время, если есть такая возможность, вы можете получить несколько преимуществ, которых не будет, если вы будете тренироваться днем.

Почему утренние тренировки - это идеальный выбор?

Утренние тренировки доступны не для всех из-за рабочего графика или повседневных дел, но это действительно идеальное время для получения многочисленных преимуществ:

Повышенное сжигание калорий и похудение

Утренние физические упражнения могут значительно увеличить сжигание калорий и способствовать потере веса. Это особенно заметно между семью и восемью утра - отличное время для лета. В этот период организм находится в оптимальном метаболическом состоянии, что способствует более эффективному использованию жировых запасов.

Улучшение настроения и значительное снижение стресса

Утренняя физическая активность повышает уровень энергии и значительно улучшает эмоциональное состояние. Она помогает "проснуться" организму и настроиться на позитивный лад.

Способствует большей приверженности к спортивной рутине

Тренировка утром помогает установить последовательную привычку, поскольку меньше вероятность, что другие дела или усталость в течение дня прервут это обязательство перед спортом. Вы просто "отрабатываете" свою тренировку и можете сосредоточиться на других делах.

Как внедрить утреннюю рутину: практические советы

Может быть сложно вписать утренние тренировки в свой график, особенно если вы не привыкли к физическим нагрузкам в это время суток. Чтобы облегчить этот переход, попробуйте следующее:

Наладьте качественный сон

Установите режим, который гарантирует достаточный ночной сон, и старайтесь просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Готовьтесь с вечера

Оставьте всю необходимую спортивную форму, обувь, бутылку для воды и даже закуску для завтрака готовыми с вечера. Это уменьшит усилия утром.

Легкий и питательный завтрак

Всегда завтракайте, даже если это легкий перекус. Организму нужна пища для постоянной и качественной энергии.

Правильное увлажнение правильное увлажнение

Увлажнение является ключевым, особенно летом. Пейте воду до, во время и после тренировки.

Разминка и правильные упражнения

Перед тренировкой хорошо разогрейтесь и выбирайте правильные упражнения, чтобы избежать травм. Слушайте свое тело: если чувствуете себя нехорошо, лучше прекратить или уменьшить нагрузку.

Вознаграждайте себя

После тренировки вознаградите себя чем-то приятным (вкусный завтрак, любимый подкаст, несколько минут тишины). Это крайне важно для поддержания мотивации и превращения спорта в любимую рутину.