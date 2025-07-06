Названа диета, которая помогает быстро похудеть: основные ее недостатки

Что такое медленноуглеводная диета

Медленноуглеводная диета пропагандирует употребление медленно усваиваемых углеводов и избежание белых крахмалистых углеводов, что будет способствовать быстрой потере веса и улучшению жизненного тонуса и работоспособности. Основой диеты являются белки, бобовые (такие как чечевица) и овощи, включая ферментированные овощи, такие как кимчи.

Диета основывается на идее, что сильно обработанные углеводы быстро усваиваются, вызывая резкое повышение уровня сахара в крови и оставляя чувство голода.

С другой стороны, богатые питательными веществами и клетчаткой медленные углеводы расщепляются медленнее, поэтому у вас будет более стабильный уровень сахара в крови, и вы будете чувствовать больше сытости после еды.

Правила питания

Медленноуглеводная диета построена вокруг 4 основных правил.

Избегайте "белых" углеводов

Это включает белый хлеб, рис, хлопья, картофель, макароны, тортильи и жареную в панировке пищу. Это также означает, что любые зерновые культуры исключаются.

Ешьте одну и ту же пищу несколько раз

Сосредоточьтесь на простоте, употребляя ограниченный ассортимент блюд, особенно на завтрак и обед. Блюда должны базироваться на одобренных белках, бобовых и овощах.

Избегайте калорийных напитков

Кроме избежания сладких напитков, медленноуглеводная диета рекомендует отказаться также от фруктовых соков и молока. Вместо этого стоит пить воду, несладкий чай и кофе.

Делайте один выходной в неделю

В этот день вы можете есть все, что пожелаете. Это поможет справиться с тягой к еде и ускорить метаболизм.

Какие продукты выбирать

Медленноуглеводная диета делает акцент на цельных продуктах с высоким содержанием белка и клетчатки. Ключевые продукты включают:

белки: мясо, такое как курица, индейка, говядина, баранина, рыба и яйца.

мясо, такое как курица, индейка, говядина, баранина, рыба и яйца. бобовые: чечевица, черная фасоль и нут

чечевица, черная фасоль и нут овощи: шпинат, капуста кале, брокколи, цветная капуста, спаржа, зеленая фасоль и горошек и тому подобное. Также разрешены ферментированные овощи, такие как кимчи и квашеная капуста

шпинат, капуста кале, брокколи, цветная капуста, спаржа, зеленая фасоль и горошек и тому подобное. Также разрешены ферментированные овощи, такие как кимчи и квашеная капуста жиры: разрешены полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи, а также топленое масло ГХИ

Преимущества диеты

Продукты, богатые белком и клетчаткой, помогают вам дольше чувствовать сытость, что облегчает питание в пределах потребностей организма и контролирует вес.

Когда вы физически удовлетворены едой, это может уменьшить желание перекусить между приемами пищи, что может поддерживать баланс калорий или помочь вам достичь дефицита калорий, необходимого для похудения.

Медленноуглеводная диета делает акцент на цельных, богатых питательными веществами продуктах, которые богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и другими веществами, защищающими здоровье.

Основные недостатки

Поскольку вам разрешено есть только определенные продукты, диета может казаться однообразной, поэтому ее трудно придерживаться долгосрочно. У вас может возникать сильная тяга к запрещенным продуктам, даже если они разрешены раз в неделю.

Это может сделать план слишком сложным для соблюдения, что сделает его вряд ли способным обеспечить устойчивые результаты.