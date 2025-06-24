Названа безопасная норма консервированного тунца: сколько баночек можно есть

Консервированный тунец является отличным источником белка, Омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов, но вокруг него ведутся дискуссии, главным образом из-за потенциального содержания ртути.

Сколько можно есть этого продукта без вреда для здоровья, объясняет РБК-Украина.

Чем полезен консервированный тунец?

Высококачественный белок

Тунец является отличным источником полного белка, необходимого для строительства и восстановления тканей, поддержания мышечной массы и ощущения сытости.

Омега-3 жирные кислоты

Эти полиненасыщенные жиры, особенно эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты, критически важны для здоровья сердца и сосудов, функции мозга, уменьшения воспалительных процессов в организме и даже улучшения настроения.

Витамины и минералы

Тунец содержит витамин D (важный для костей и иммунитета), витамины группы В (особенно В12, необходимый для нервной системы и кроветворения), селен (мощный антиоксидант), магний и фосфор.

Удобство и доступность

Консервированный тунец - это быстрый, простой и недорогой способ добавить белок и полезные жиры в ваш рацион, не требуя приготовления.

Ртуть в рыбе - главная угроза

Основное беспокойство относительно потребления тунца связано с содержанием в нем ртути. Ртуть является природным элементом, но промышленное загрязнение увеличивает ее концентрацию в окружающей среде. В водных экосистемах она превращается в метилртуть - токсичную форму, которая накапливается в тканях рыб. Крупные, долгоживущие хищные рыбы, такие как крупные тунцы, накапливают больше метилртути, поскольку они едят меньших рыб, которые уже содержат ртуть.

Высокие уровни метилртути могут быть токсичными для нервной системы, особенно для детей, беременных женщин и женщин, которые кормят грудью.

Какой тунец выбирать?

Существует несколько видов консервированного тунца, которые отличаются по содержанию ртути:

Светлый тунец кусками (Chunk Light Tuna)

Обычно изготавливается из небольших видов тунца, таких как скипджек (полосатый тунец). Он имеет самое низкое содержание ртути по сравнению с другими видами. Это наиболее рекомендуемый выбор для большинства людей.

Белый тунец (Albacore Tuna)

Изготавливается из длиннопёрого тунца, который больше скипджека. Он имеет более высокое содержание Омега-3, но и значительно более высокое содержание ртути.

Желтоперый тунец (Yellowfin Tuna)

Часто продается как стейки, но также может быть консервированным. Содержание ртути в нем выше, чем в светлом тунце.

Большеглазый тунец (Bigeye Tuna)

Этот вид имеет самое высокое содержание ртути и редко встречается в консервированном виде, чаще продается свежим или замороженным.

Рекомендуемые нормы потребления:

В зависимости от вида тунца и индивидуальных особенностей, рекомендации по потреблению различаются. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставляют следующие рекомендации:

Для большинства взрослых:

Светлый тунец кусками (скипджек)

Можно безопасно употреблять до 2-3 порций (170-250 граммов) в неделю. Это наиболее безопасный вариант для регулярного потребления.

Белый тунец (альбакор)

Рекомендовано ограничить до 1 порции (около 110-170 граммов) в неделю из-за более высокого содержания ртути.

Для беременных, кормящих женщин и маленьких детей

Этим категориям людей особенно важно минимизировать воздействие ртути.

Светлый тунец кусками (скипджек)

Рекомендуется до 2-3 порций по 85-110 граммов в неделю.

Белый тунец (альбакор)

Следует избегать или употреблять очень редко, не более 1 порции (около 100 граммов) в месяц, и только после консультации с врачом.