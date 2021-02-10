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Назву не розголошують: принц Чарльз отримав першу дозу вакцини від COVID

Новость на русском → Британія, Середа 10 лютого 2021 14:00
Назву не розголошують: принц Чарльз отримав першу дозу вакцини від COVID Фото: принц Чарльз та його дружина (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Спадкоємець британського престолу принц Чарльз Уельський отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Його дружині, герцогині Корнуолльській Каміллі Паркер Боулз, теж зробили щеплення.

Про це повідомляє ВВС.

Однак невідомо, яку саме вакцину отримали принц Чарльз і Камілла. Обидва вони входять в групу ризику по коронавірус, оскільки принцу зараз 72 роки, а дружині - 73.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року британський принц Чарльз видужав від коронавірусу.

Зазначалося, що принц Чарльз провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії після того, як у нього був позитивний тест і виявлялися легкі симптоми. При цьому у його дружини герцогині Корнуолльської тест не виявив коронавірус, проте вона все одно пішла на самоізоляцію.

Як писало РБК-Україна, про хворобу принца Чарльза стало відомо 25 березня.

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