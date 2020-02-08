Названа причина зіткнень в Казахстані

Міністр інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурен Абаєв заявив, що причиною зіткнень і групової бійки на півдні країни став побутовий конфлікт. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, зараз проходять певні слідчі заходи.

"Це побутовий конфлікт. Зараз йдуть певні слідчі заходи, які щохвилини розкажуть, що було, хто винен, чому це відбулося", - сказав він.

Також Абаєв зазначив, що режим надзвичайної ситуації в регіоні на даний момент не вводився.

За словами міністра, існує ймовірність, що число жертв може зрости.

"Сталася трагедія, загинули люди. На жаль, це стало можливим завдяки провокаторам, які підбурювали перевести побутовий конфлікт в міжетнічну площину. Зараз вжиті всі заходи для стабілізації становища", - додав Абаєв.

Нагадаємо, вночі 8 лютого у ряді населених пунктів Жамбилськой області сталися зіткнення. Президент Касим-Жомарт Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

В результаті інциденту загинули вісім людей, ще сорок отримали поранення. Також поліція затримала 47 осіб і вилучила дві мисливські рушниці.