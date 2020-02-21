Названа причина отруєння учнів коледжу в Тернополі

У 25 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою виявили норовірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Як повідомляється, спалах гострої кишкової інфекції є вірусної етіології.

"Встановлено, що спалах гострої кишкової інфекції є вірусної етіології. При проведенні лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих, виявлені фрагменти РНК норовірусів. Кількість хворих дітей зі Збаража не збільшилася і становить 25 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації заслухав хід ситуації та надала рекомендації керівнику установи по комплексу протиепідемічних заходів.

Епідемічне розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою сталося масове отруєння студентів. Спочатку було відомо про 12 постраждалих, проте пізніше число зросло до 25.

Крім того, в кінці січня в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.