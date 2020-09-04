Названа причина зупинки тестувань на COVID-19 за оплату лабцентром Києва

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє прийом осіб, які за оплату за власним бажанням хочуть пройти обстеження на коронавірус. Причиною цього стала перевантаженість центру.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, особи, які самостійно хочуть пройти обстеження на COVID-19, зможуть це зробити в приватних лабораторіях.

"У зв'язку з перевантаженістю лабораторним центром зразками він не буде проводити забір матеріалів за оплату, коли люди прибули з-за кордону, за власним бажанням. Коли перевантаження завершиться, роботу лабораторного центру буде відновлено в повному обсязі", - сказав Рубан.

Він додав, що лабораторний центр продовжить проводити обстеження всіх хворих, зразки яких доставляються з медустанов Києва.

Нагадаємо, сьогодні Київський міський лабораторний центр заявив, що припиняє проведення обстежень на коронавірус приватним особам з 7 вересня.

Станом на 3 вересня, Київ і ще 16 областей не готові для ослаблення карантину, при цьому в в столиці більш ніж в два рази перевищено показник захворюваності коронавірусів.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 2723 людини; при цьому в Києві підтвердили 319 нових випадків COVID-19, що є другим найгіршим показником серед усіх регіонів.