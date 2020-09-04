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Названа причина зупинки тестувань на COVID-19 за оплату лабцентром Києва

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 11:42
Названа причина зупинки тестувань на COVID-19 за оплату лабцентром Києва
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє прийом осіб, які за оплату за власним бажанням хочуть пройти обстеження на коронавірус. Причиною цього стала перевантаженість центру.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, особи, які самостійно хочуть пройти обстеження на COVID-19, зможуть це зробити в приватних лабораторіях.

"У зв'язку з перевантаженістю лабораторним центром зразками він не буде проводити забір матеріалів за оплату, коли люди прибули з-за кордону, за власним бажанням. Коли перевантаження завершиться, роботу лабораторного центру буде відновлено в повному обсязі", - сказав Рубан.

Він додав, що лабораторний центр продовжить проводити обстеження всіх хворих, зразки яких доставляються з медустанов Києва.

Нагадаємо, сьогодні Київський міський лабораторний центр заявив, що припиняє проведення обстежень на коронавірус приватним особам з 7 вересня.

Станом на 3 вересня, Київ і ще 16 областей не готові для ослаблення карантину, при цьому в в столиці більш ніж в два рази перевищено показник захворюваності коронавірусів.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 2723 людини; при цьому в Києві підтвердили 319 нових випадків COVID-19, що є другим найгіршим показником серед усіх регіонів.

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