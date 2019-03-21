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Названа причина масового отруєння дітей у школі Дніпра

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 16:17
Названа причина масового отруєння дітей у школі Дніпра
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Отруєння спричинив норовірус або "кишковий грип"

Масове отруєння учнів школи №112 у Дніпрі викликала норовірусна інфекція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, гостру кишкову інфекцію, яка локально виникла серед учнів Дніпровської школи №112, спричинив норовірус. Це - не бактеріальна, а вірусна інфекція.

Повідомляється, що після лабораторних досліджень зразків зі шкільного харчоблоку, у пробах води та навколишнього середовища школи не знайшли бактеріальних або вірусних збудників захворювань. Норовірус виявили у дітей та працівників харчоблоку.

"Незабаром у всіх навчальних закладах області відбудуться перевірки санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Спеціалісти звертатимуть увагу на дотримання гігієни, якість води, дезінфекційні заходи, наявність медичних працівників", – розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман.

Норовірус називають "кишковим грипом". Він спричиняє захворювання шлунково-кишкового тракту небактеріальної природи. Інфекція поширюється дуже швидко від людини до людини. Симптоми недуги - діарея, нудота, блювота, біль у животі, слабкість, температура.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі до 22 березня призупинили освітній процес у школі №112, в якій отруїлися діти. Станом на ранок 15 квітня в лікарнях Дніпра знаходилися 14 учнів школи № 112 з діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Нагадаємо, 14 березня на навчання в школу в Шевченківському районі не з'явилися 512 учнів з 904. Поліція за фактом отруєння школярів відкрила кримінальне провадження.

У Норвегії чоловік з ножем напав на персонал школи Поліція відкрила справу за фактом отруєння школярів у Дніпрі
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