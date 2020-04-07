Названо причину ДТП з українцями в Угорщині

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з українцями в Угорщині сталася через те, що водій автобуса заснув. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, місцева поліція підтвердила, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням транспортного засобу.

"Він з'їхав на узбіччя і перекинувся. Згідно з отриманою інформацією, ДТП сталася через те, що водій заснув під час управління", - повідомив Погорільців.

Нагадаємо, за останніми даними, у цій ДТП постраждали дев'ять громадян України. Госпіталізували п'ятьох українців, у одного з них ушкодження середньої тяжкості. При цьому очікується, що чотирьох пасажирів сьогодні все-таки зможуть забрати до України.

Зазначимо, у ДТП потрапив автобус, який повинен був доставити українців на кордон до місця евакуації на контрольний пункт пропуску "Тиса".

До цього в березні в Словаччині мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, в результаті чого загинули двоє українців.