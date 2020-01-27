Названа попередня причина аварії вертольота, в якому загинув Кобі Брайант

За попередній даними, авіакатастрофа, в результаті якої загинув американський баскетболіст Кобі Брайант, сталася через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що вертоліт розбився під Лос-Анджелесом, коли з-за сильної хмарності та туману були скасовані інші рейси.

"Синоптики прогнозували значну хмарність та погану видимість у районі події на момент катастрофи, а очевидці повідомляли про густий туман над пагорбами, де розбився літак", - йдеться в повідомленні.

Деякі ЗМІ повідомляють, що вертольотом керував пілот Ара Зобайян, який пройшов необхідну підготовку для здійснення польотів в умовах туману.

За даними CNN, авіадиспетчери дали пілотові особливий дозвіл на політ в умовах, що не є оптимальними. Видання також зазначає, що пілот попросив диспетчерів постійно стежити за польотом, однак його проінформували, що він летить занадто низько.

На борту вертольота також перебувала Алісса Алтобелли, яка грала в команді дочки Брайанта, і її батьки Джон Кері Алтобелли.

В результаті катастрофи також загинула помічник тренера жіночої баскетбольної команди однієї з приватних шкіл округу Оріндж Христина Маузер. На борту також перебували Сара Честер і її дочка Пейтон.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.