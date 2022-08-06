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Названо попередню причину ДТП з польським автобусом в Хорватії

Фото: Названо попередню причину ДТП з польським автобусом в Хорватії (https://twitter.com/ibrkicRTL)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці почали встановлювати причину ДТП, яке трапилось вранці в Хорватії та забрало життя 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info

Начальник дорожньої поліції Хорватії Йосип Матайя повідомив, що огляд місця аварії завершено, уламки автобуса вилучено, рух на автомагістралі відновлено.

"Можливо, водій заснув, що у нього проблеми зі здоров'ям, але краще залишити ці теорії та дочекатися результатів розслідування, щоб точно знати, як сталася аварія" - додав він.

У польському МЗС пояснили, що на борту автобуса, який сьогодні вранці потрапив в аварію в Хорватії, перебували 2 водії та 42 паломники, переважно з Соколува, Коніна та Єдльні. Автобус вирушив вчора з Ченстохови до Меджугор’я. Паломництво організовано Управлінням Братства св. Йосипа.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Хорватії трапилось ДТП за участі автобуса. Внаслідок цієї трагедії загинуло 12 людей, десятки отримали травми.

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ДТПХорватия