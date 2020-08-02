Названо область з найвищим рівнем летальності від COVID-19

Середній рівень летальності від захворювання на коронавірус по Україні складає 2,4%. При цьому у трьох областях цей рівень суттєво перевищено.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

За даними ЦГЗ, станом на сьогодні найвищі показники летальності від коронавірусу зафіксовано у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Нагадаємо, за минулу добу від захворювання на коронавірус померли 16 українців; загалом за добу зафіксували понад 1100 нових випадків інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу помер керівник центру первинної медичної допомоги у Львівській області; цього року йому повинно було виповнитися 60 років.

Крім того, загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 18 млн; жертвами коронавірусу стали 688 тисяч жителів планети.