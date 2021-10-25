Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень

Стало відомо, яка область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень. У Донецькій області зайнято вже 88,9% "ковідних" ліжок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Список областей зі складною ситуацією за заповненістю "ковідних" відділень виглядає так:
У Кіровоградській області найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні - 35,3% (282 особи).
Крім того, в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).
Нагадаємо, у "червоній" зоні карантину перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.
Стало відомо, які документи перевірятимуть в Україні під час карантину.