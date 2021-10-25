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Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень

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Донецька область, Понеділок 25 жовтня 2021 14:43
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень Фото: Донецька область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо, яка область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень. У Донецькій області зайнято вже 88,9% "ковідних" ліжок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Список областей зі складною ситуацією за заповненістю "ковідних" відділень виглядає так:

  • Донецька область - зайнято вже 88,9% ліжок (3357 осіб госпіталізовано з COVID-19),
  • Запорізька область - 83,1% (2547 осіб),
  • Харківська область - 76,1% (3731 особа).

Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень

У Кіровоградській області найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні - 35,3% (282 особи).

Крім того, в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).

Нагадаємо, у "червоній" зоні карантину перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.

Стало відомо, які документи перевірятимуть в Україні під час карантину.

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Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
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