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Названо ключову проблему Києва за час перебування Кличка на посаді мера

Фото: за мера Віталія Кличка багато проблем Києва тільки посилилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко, Олександр Мороз

За вісім років на посаді мера Києва Віталію Кличку не вдалося повноцінно вирішити жодну міську проблему. Навпаки, додалися нові.

Про це йдеться в статті "Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення".

Як наголошується в статті, практично жодна з проблем, які дісталися Кличку від попередників, за його правління, так і не була вирішена. Багато навпаки, тільки посилилися.

"Менеджмент міста, по суті, звівся до двох напрямків: гасіння регулярно виникаючих в комунальному господарстві "пожеж" і виставкові проекти, на кшталт скляного моста або парку "Наталка". Останніми Кличко не втомлюється пишатися, відбиваючись від будь-якої критики - але загальна якість життя городян від цього не поліпшується", - йдеться в статті.

Ключовою ж проблемою Києва за мера Кличка, на думку журналістів, є відсутність реальної стратегії розвитку.

Формалізувати її повинен спеціальний документ, Генеральний план, прийняти який Кличко обіцяв вже давно, у 2019-му навіть був презентований його проект. Але документа досі немає, зате є постійно зростаючі витрати на його розробку.

"Найближчі кілька років Київ буде забудовуватися згідно 220 окремим "детальним планам територій", тобто абсолютно хаотично. А незаконні або сумнівні будівництва де-факто будуть легалізовані", - резюмується в статті.

Нагадаємо, згідно з проведеним восени минулого року опитуванням групи "Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування та міських послуг.

Водночас згідно з опитуванням центру "Імідж-контроль", оприлюдненого перед російським вторгненням, роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.

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Віталий КличкоКиїв