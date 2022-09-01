Названо ключову проблему Києва за час перебування Кличка на посаді мера

Як наголошується в статті, практично жодна з проблем, які дісталися Кличку від попередників, за його правління, так і не була вирішена. Багато навпаки, тільки посилилися.

"Менеджмент міста, по суті, звівся до двох напрямків: гасіння регулярно виникаючих в комунальному господарстві "пожеж" і виставкові проекти, на кшталт скляного моста або парку "Наталка". Останніми Кличко не втомлюється пишатися, відбиваючись від будь-якої критики - але загальна якість життя городян від цього не поліпшується", - йдеться в статті.

Ключовою ж проблемою Києва за мера Кличка, на думку журналістів, є відсутність реальної стратегії розвитку.

Формалізувати її повинен спеціальний документ, Генеральний план, прийняти який Кличко обіцяв вже давно, у 2019-му навіть був презентований його проект. Але документа досі немає, зате є постійно зростаючі витрати на його розробку.

"Найближчі кілька років Київ буде забудовуватися згідно 220 окремим "детальним планам територій", тобто абсолютно хаотично. А незаконні або сумнівні будівництва де-факто будуть легалізовані", - резюмується в статті.