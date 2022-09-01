Названо ключову проблему Києва за час перебування Кличка на посаді мера
За вісім років на посаді мера Києва Віталію Кличку не вдалося повноцінно вирішити жодну міську проблему. Навпаки, додалися нові.
Про це йдеться в статті "Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення".
Як наголошується в статті, практично жодна з проблем, які дісталися Кличку від попередників, за його правління, так і не була вирішена. Багато навпаки, тільки посилилися.
"Менеджмент міста, по суті, звівся до двох напрямків: гасіння регулярно виникаючих в комунальному господарстві "пожеж" і виставкові проекти, на кшталт скляного моста або парку "Наталка". Останніми Кличко не втомлюється пишатися, відбиваючись від будь-якої критики - але загальна якість життя городян від цього не поліпшується", - йдеться в статті.
Ключовою ж проблемою Києва за мера Кличка, на думку журналістів, є відсутність реальної стратегії розвитку.
Формалізувати її повинен спеціальний документ, Генеральний план, прийняти який Кличко обіцяв вже давно, у 2019-му навіть був презентований його проект. Але документа досі немає, зате є постійно зростаючі витрати на його розробку.
"Найближчі кілька років Київ буде забудовуватися згідно 220 окремим "детальним планам територій", тобто абсолютно хаотично. А незаконні або сумнівні будівництва де-факто будуть легалізовані", - резюмується в статті.
Нагадаємо, згідно з проведеним восени минулого року опитуванням групи "Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування та міських послуг.
Водночас згідно з опитуванням центру "Імідж-контроль", оприлюдненого перед російським вторгненням, роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.