Названа головна проблема сучасних автомобілів: вона знаходиться в салоні й руках водія

Агентство J. D. Power опитало автомобілістів США і з'ясувало найпоширенішу проблему, з якою стикаються майже всі власники нових автомобілів. Як виявилося, це смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство J.D. Power .

Нове дослідження агентства J. D. Power демонструє, що підключення смартфонів до автомобілів є найбільш поширеною проблемою, на яку вказують власники транспортних засобів у 2021 році.

Компанія вимірила кількість проблем на 100 автомобілів протягом перших 90 днів володіння. Згідно з дослідженням, кожна четверта проблема, зазначена власниками нових автомобілів, відноситься до категорії питань до інформаційно-розважальної системи.

Крім того, вперше з 2011 року, розпізнавання голосу більше не було головною проблемою, на яку посилалися власники автомобілів. Натомість основна скарга цього року була пов'язана з підключенням смартфонів до машин через протоколи Android Auto та Apple CarPlay. З поширенням підтримки цих протоколів проблема не тільки не йде, але й посилюється.

Це дослідження J. D. Power в США проводить вже 35 років. У 2021 році воно було сформовано на підставі думок 110 827 покупців і орендарів нових автомобілів 2021 року, опитаних на ранньому етапі їх володіння. Дослідження складається з 223 питань, згрупованих за дев'ятьма категоріями.